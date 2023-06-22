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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun gördüğü tarihte kongrenin yapılacağını belirterek, "Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu
Ekleme: 22.06.2023 - 11:29 Güncelleme: 22.06.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den kongre sürecine ilişkin açıklama! Tarih belli oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, '16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kandemir şu ifadeleri kullandı:

'CUMHURBAŞKANIMIZ GENİŞ BİR İSTİŞARE EKİBİ KURUYOR'

'Biz siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz.

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız. Eylül ayı içerisinde önce bir kongremizi yapacağız.

Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

KONGRE 16 YA DA 30 EYLÜL'DE...

16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu.'

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