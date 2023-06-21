Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir zaferle bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'nin dış politikası mercek altına alındı. Son olarak Balkanlar'da yaşanan Sırbıstan Kosova geriliminin ardından NATO'nun en büyük 2. kuvveti olan Türk ordusuna ailt bir taburun Kosova'da görevlendirilmesi Atina'da endişe yarattı.Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...Kosova'da yaşanan gerilimin Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuzunu artırması için bir fırsat sunduğunu belirten yunan basunu Ankara'nın yine arabuluculuk rolü oynadığını yazdı. Batı'nın tam desteğine güvenemeyeceğini bilen Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin alternatif ortak aradığı iddia edilen haberde, Türkiye'nin bu güç olup olamayacağı sorgulandı.Ankara'nın NATO'nun talebi üzerine 500 Türk komandosunu bölgeye konuşlandırdığı hatırlatılan haberde, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova misyonunun komutasını devralacağı beklendiği yazıldı.Türkiye'nin Balkanlar'da en etkili yabancı aktörlerden biri olma ihtimalinin sır olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı, Suriye ve Libya'daki gücüne dikkat çekildi.Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki etkin rolüne dikkat çekilen haberde, Kosova'da da her zaman olduğu gibi yapıcı ve dengeli bir rol izlediği vurgulandı. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasında silah satışı konusunda iş birliğinin artacağı belirtildi.Kosova'da artan Türk askerinin varlığının Türkiye'nin bölgedeki varlığını şüphesiz artıracağı belirtildi. Erdoğan'ın bir kez daha tarafsız ve arabulucu rolünün tüm dünyanın gözü önüne serileceği ifade edildi.Öte yandan NATO'nun en büyük ikinci gücü olan Türk ordusu gündemden düşmezken Aakıllara dünyanın en güçlü orduları listesindeki sıralama geldi. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...100- KAMERUN99-MOĞOLİSTAN98-ZİMBABVE97-ÇAD96-URUGUAY95-LETONYA94-ERMENİSTAN93-LİTVANYA92-HONDURAS91-ARNAVUTLUK90-İRLANDA89-ZAMBİYA88-PARAGUAY87-KENYA86-SLOVENYA85-GÜRCİSTAN84-AVUSTURYA83-UGANDA82-TÜRKMENİSTAN81-ÜRDÜN80-LİBYA79-BAHREYN78-KUVEYT77-BOLİVYA76-UMMAN75-SUDAN74-YEMEN73- TUNUS72- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ71 SRİ LANKA70- EKVADOR69- HIRVATİSTAN68- BELÇİKA67-SLOVAKYA66-KÜBA65-KATAR64-SURİYE63-KAZAKİSTAN61-FAS60-BELARUS59-BULGARİSTAN58-SIRBİSTAN57-AZERBAYCAN56-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ55-ANGOLA54-MACARİSTAN53-PERU52-VENEZUELA51-FİNLANDİYA50-DANİMARKA49- ETİYOPYA48-ÇEKYA47-ROMANYA46-ŞİLİ45-IRAK44-İSVİÇRE43-KOLOMBİYA42-MALEZYA41-PORTEKİZ40-BANGLADEŞ39-HOLLANDA38-MYANMAR37-İSVEÇ36-NİJERYA35-İSVEÇ34-KUZEY KORE33-GÜNEY AFRİKA32-FİLİPİNLER31-MEKSİKA30-YUNANİSTAN29-SİNGAPUR28-ARJANTİN27-KANADA26-CEZAYİR25-ALMANYA24-TAYLAND23-TAYVAN22-SUUDİ ARABİSTAN21-İSPANYA20-POLONYA19-VİETNAM18-İSRAİL17-İRAN16-AVUSTRALYA15-UKRAYNA14-MISIR13-ENDONEZYA12-BREZİLYA11-TÜRKİYE10-İTALYA9-FRANSA8-JAPONYA7-PAKİSTAN6-GÜNEY KORE5-BİRLEŞİK KRALLIK4-HİNDİSTAN3-ÇİN2-RUSYA1-ABD