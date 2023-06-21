Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türkiye'nin Kosova'da bir komando taburu görevlendirilmesi Yunanistan'da gündem oldu. Kosova'da 500 Türk komandosunun konuşlandırılmasından rahatsız olan Yunanistan'da basın Türkiye'nin bölgedeki yükselen gücünü mercek altına aldı ve dikkat çeken bir analiz yayınladı. Öte yandan bu gelişme dünyanın en güçlü orduları sıralamasını akıllara getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir zaferle bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'nin dış politikası mercek altına alındı. Son olarak Balkanlar'da yaşanan Sırbıstan Kosova geriliminin ardından NATO'nun en büyük 2. kuvveti olan Türk ordusuna ailt bir taburun Kosova'da görevlendirilmesi Atina'da endişe yarattı.
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Kosova'da yaşanan gerilimin Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuzunu artırması için bir fırsat sunduğunu belirten yunan basunu Ankara'nın yine arabuluculuk rolü oynadığını yazdı. Batı'nın tam desteğine güvenemeyeceğini bilen Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin alternatif ortak aradığı iddia edilen haberde, Türkiye'nin bu güç olup olamayacağı sorgulandı.
KOMUTA TÜRKİYE'YE GEÇECEK
Ankara'nın NATO'nun talebi üzerine 500 Türk komandosunu bölgeye konuşlandırdığı hatırlatılan haberde, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova misyonunun komutasını devralacağı beklendiği yazıldı.
BİR SIR DEĞİL
Türkiye'nin Balkanlar'da en etkili yabancı aktörlerden biri olma ihtimalinin sır olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı, Suriye ve Libya'daki gücüne dikkat çekildi.
ARABULUCULUK ROLÜ
Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki etkin rolüne dikkat çekilen haberde, Kosova'da da her zaman olduğu gibi yapıcı ve dengeli bir rol izlediği vurgulandı. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasında silah satışı konusunda iş birliğinin artacağı belirtildi.
Kosova'da artan Türk askerinin varlığının Türkiye'nin bölgedeki varlığını şüphesiz artıracağı belirtildi. Erdoğan'ın bir kez daha tarafsız ve arabulucu rolünün tüm dünyanın gözü önüne serileceği ifade edildi.
Öte yandan NATO'nun en büyük ikinci gücü olan Türk ordusu gündemden düşmezken Aakıllara dünyanın en güçlü orduları listesindeki sıralama geldi. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...
100- KAMERUN
99-MOĞOLİSTAN
98-ZİMBABVE
97-ÇAD
96-URUGUAY
95-LETONYA
94-ERMENİSTAN
93-LİTVANYA
92-HONDURAS
91-ARNAVUTLUK
90-İRLANDA
89-ZAMBİYA
88-PARAGUAY
87-KENYA
86-SLOVENYA
85-GÜRCİSTAN
84-AVUSTURYA
83-UGANDA
82-TÜRKMENİSTAN
81-ÜRDÜN
80-LİBYA
79-BAHREYN
78-KUVEYT
77-BOLİVYA
76-UMMAN
75-SUDAN
74-YEMEN
73- TUNUS
72- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
71 SRİ LANKA
70- EKVADOR
69- HIRVATİSTAN
68- BELÇİKA
67-SLOVAKYA
66-KÜBA
65-KATAR
64-SURİYE
63-KAZAKİSTAN
61-FAS
60-BELARUS
59-BULGARİSTAN
58-SIRBİSTAN
57-AZERBAYCAN
56-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
55-ANGOLA
54-MACARİSTAN
53-PERU
52-VENEZUELA
51-FİNLANDİYA
50-DANİMARKA
49- ETİYOPYA
48-ÇEKYA
47-ROMANYA
46-ŞİLİ
45-IRAK
44-İSVİÇRE
43-KOLOMBİYA
42-MALEZYA
41-PORTEKİZ
40-BANGLADEŞ
39-HOLLANDA
38-MYANMAR
37-İSVEÇ
36-NİJERYA
35-İSVEÇ
34-KUZEY KORE
33-GÜNEY AFRİKA
32-FİLİPİNLER
31-MEKSİKA
30-YUNANİSTAN
29-SİNGAPUR
28-ARJANTİN
27-KANADA
26-CEZAYİR
25-ALMANYA
24-TAYLAND
23-TAYVAN
22-SUUDİ ARABİSTAN
21-İSPANYA
20-POLONYA
19-VİETNAM
18-İSRAİL
17-İRAN
16-AVUSTRALYA
15-UKRAYNA
14-MISIR
13-ENDONEZYA
12-BREZİLYA
11-TÜRKİYE
10-İTALYA
9-FRANSA
8-JAPONYA
7-PAKİSTAN
6-GÜNEY KORE
5-BİRLEŞİK KRALLIK
4-HİNDİSTAN
3-ÇİN
2-RUSYA
1-ABD
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