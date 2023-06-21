  • USD: 23,58 - 23,62
  • EURO: 25,77 - 25,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine Türkiye'nin Kosova'da bir komando taburu görevlendirilmesi Yunanistan'da gündem oldu. Kosova'da 500 Türk komandosunun konuşlandırılmasından rahatsız olan Yunanistan'da basın Türkiye'nin bölgedeki yükselen gücünü mercek altına aldı ve dikkat çeken bir analiz yayınladı. Öte yandan bu gelişme dünyanın en güçlü orduları sıralamasını akıllara getirdi.

Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Ekleme: 21.06.2023 - 12:44 Güncelleme: 21.06.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ezici bir zaferle bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye'nin dış politikası mercek altına alındı. Son olarak Balkanlar'da yaşanan Sırbıstan Kosova geriliminin ardından NATO'nun en büyük 2. kuvveti olan Türk ordusuna ailt bir taburun Kosova'da görevlendirilmesi Atina'da endişe yarattı.

Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Kosova'da yaşanan gerilimin Türkiye'nin Balkanlar'da nüfuzunu artırması için bir fırsat sunduğunu belirten yunan basunu Ankara'nın yine arabuluculuk rolü oynadığını yazdı. Batı'nın tam desteğine güvenemeyeceğini bilen Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin alternatif ortak aradığı iddia edilen haberde, Türkiye'nin bu güç olup olamayacağı sorgulandı.

KOMUTA TÜRKİYE'YE GEÇECEK

Ankara'nın NATO'nun talebi üzerine 500 Türk komandosunu bölgeye konuşlandırdığı hatırlatılan haberde, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova misyonunun komutasını devralacağı beklendiği yazıldı.

BİR SIR DEĞİL

Türkiye'nin Balkanlar'da en etkili yabancı aktörlerden biri olma ihtimalinin sır olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı, Suriye ve Libya'daki gücüne dikkat çekildi.

ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki etkin rolüne dikkat çekilen haberde, Kosova'da da her zaman olduğu gibi yapıcı ve dengeli bir rol izlediği vurgulandı. Öte yandan Türkiye ile Sırbistan arasında silah satışı konusunda iş birliğinin artacağı belirtildi.

Kosova'da artan Türk askerinin varlığının Türkiye'nin bölgedeki varlığını şüphesiz artıracağı belirtildi. Erdoğan'ın bir kez daha tarafsız ve arabulucu rolünün tüm dünyanın gözü önüne serileceği ifade edildi.

Öte yandan NATO'nun en büyük ikinci gücü olan Türk ordusu gündemden düşmezken Aakıllara dünyanın en güçlü orduları listesindeki sıralama geldi. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2023 listesi...

100- KAMERUN

99-MOĞOLİSTAN

98-ZİMBABVE

97-ÇAD

96-URUGUAY

95-LETONYA

94-ERMENİSTAN

93-LİTVANYA

92-HONDURAS

91-ARNAVUTLUK

90-İRLANDA

89-ZAMBİYA

88-PARAGUAY

87-KENYA

86-SLOVENYA

85-GÜRCİSTAN

84-AVUSTURYA

83-UGANDA

82-TÜRKMENİSTAN

81-ÜRDÜN

80-LİBYA

79-BAHREYN

78-KUVEYT

77-BOLİVYA

76-UMMAN

75-SUDAN

74-YEMEN

73- TUNUS

72- KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

71 SRİ LANKA

70- EKVADOR

69- HIRVATİSTAN

68- BELÇİKA

67-SLOVAKYA

66-KÜBA

65-KATAR

64-SURİYE

63-KAZAKİSTAN

61-FAS

60-BELARUS

59-BULGARİSTAN

58-SIRBİSTAN

57-AZERBAYCAN

56-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

55-ANGOLA

54-MACARİSTAN

53-PERU

52-VENEZUELA

51-FİNLANDİYA

50-DANİMARKA

49- ETİYOPYA

48-ÇEKYA

47-ROMANYA

46-ŞİLİ

45-IRAK

44-İSVİÇRE

43-KOLOMBİYA

42-MALEZYA

41-PORTEKİZ

40-BANGLADEŞ

39-HOLLANDA

38-MYANMAR

37-İSVEÇ

36-NİJERYA

35-İSVEÇ

34-KUZEY KORE

33-GÜNEY AFRİKA

32-FİLİPİNLER

31-MEKSİKA

30-YUNANİSTAN

29-SİNGAPUR

28-ARJANTİN

27-KANADA

26-CEZAYİR

25-ALMANYA

24-TAYLAND

23-TAYVAN

22-SUUDİ ARABİSTAN

21-İSPANYA

20-POLONYA

19-VİETNAM

18-İSRAİL

17-İRAN

16-AVUSTRALYA

15-UKRAYNA

14-MISIR

13-ENDONEZYA

12-BREZİLYA

11-TÜRKİYE

10-İTALYA

9-FRANSA

8-JAPONYA

7-PAKİSTAN

6-GÜNEY KORE

5-BİRLEŞİK KRALLIK

4-HİNDİSTAN

3-ÇİN

2-RUSYA

1-ABD
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Türkiye, Rusya ve İran'dan YPG/PKK'ya destek veren ülkelere kınama
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
İyi Parti'de istifalar bitmiyor: Murat Keçeciler partiden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
ABD'den PKK'ya destek sürüyor! Tam 75 araçlık takviye konvoyu...
Türk komandoları Kosova'da! Yunanistan'dan çarpıcı Türkiye ve Erdoğan analizi: Bir sır değil...
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması!
Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
CHP'li Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' sözlerini ti'ye aldı!
Dünyanın gözü kritik zirvede! Hakan Fidan'la ilk görüşme: Masada talep edilecek bir konu var
Mansur Yavaş'ın cadı avını Hakan Han Özcan ortaya çıkardı!
Avrupa Politika Merkezi: AB liderleri Türkiye'ye angaje olmalı
MİT'in operasyonu HDP'yi rahatsız etti: Skandal çağrı
İBB'de aile içi denetim! 5 milyarlık bütçeyi kocasına denetletiyor
Asgari ücrete Başkan Erdoğan dokunuşu! 85 milyonun geliri artıyor: İşte yeni ödemeler
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Hesaplaşma vakti: Akşener suçu Kılıçdaroğlu'na atacak
İmamoğlu Kılıçdaroğlu ikilisiyle CHP kendi kendini yemeye başladı: Biri masa biri koltuk arıyor!
Ticaret Bakanlığı duyurdu! '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının süresi uzatıldı
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...
PKK üyeliğinden yargılanan İBB’li Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

Beklenen özellik geliyor! Reels videoları indirilebilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Medya sırası karışmayacak

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Ankara’da 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren baba için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı: Görenler montaj sanıyor

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

İkramiye alamayan Twitter çalışanları şirkete dava açtı

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor

Trabzon'da pistten çıkan uçağın son hali görenleri şaşırtıyor