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Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Mamak ilçesinde yollar sular altında kaldı.

Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı
Ekleme: 21.06.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.06.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı
Türkiye son dönemde yağmurlu havanın etkisi altında.

Yurdun dört bir yanında yaşanan yoğun yağışlar hayatı zorlaştırıyor.

Bu zorlukların en başındaki şehirlerimizden biri de başkent Ankara.

Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.

Yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı

Ankara yine bildiğimiz gibi
Vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksattı.

Yollarda suyun birikmesinden dolayı trafik çoğu yerde durma noktasına geldi.

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

İş yerlerini su bastı
Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı

'Su arabanın içine doldu, itfaiye ekipleri kurtardı bizi'
Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, 'Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi.' dedi.

Karşı şeritteki bir başka aracın da suda mahsur kaldığını belirten Boztuğ, çalışmayan araçlar için çekici beklediklerini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterildi
Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.


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