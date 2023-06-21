Ankara yine sele teslim! Mamak'ta köprüyü su bastı

Türkiye son dönemde yağmurlu havanın etkisi altında.Yurdun dört bir yanında yaşanan yoğun yağışlar hayatı zorlaştırıyor.Bu zorlukların en başındaki şehirlerimizden biri de başkent Ankara.Ankara'nın merkez ilçelerinde kısa süreli yaşanan dolu ve sağanak yağmur yağışı ile cadde ve sokaklarda geniş su birikintileri oluştu.Yollarda araçlar ilerlemekte zorluk çekti.Vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.Alt geçitlerde biriken su birikintileri trafiği aksattı.Yollarda suyun birikmesinden dolayı trafik çoğu yerde durma noktasına geldi.Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, 'Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi.' dedi.Karşı şeritteki bir başka aracın da suda mahsur kaldığını belirten Boztuğ, çalışmayan araçlar için çekici beklediklerini ifade etti.Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.