Yavuz Ağıralioğlu parti mi kuruyor? En yakınındaki isimden dikkat çeken paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir dayatma ile İYİ Parti'ye rağmen aday yapılmasına ve HDP'nin masayı adeta esir almasına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmuştu. Ağıralioğlu'na en yakın isimler arasında yer alan, İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bozgeyik, paylaşımında "Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı.

HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmuştu.Yavuz Ağıralioğlu'nun en yakınındaki isimlerden, İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik, Instagram hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Fahri Bozgeyik, Instagram hikayeler kısmından yaptığı paylaşımda, 'Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?' ifadesini kullandı. Bozgeyik'in bu paylaşımı Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiği dönemde de çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, 'Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim' demişti.Yavuz Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:'Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.'