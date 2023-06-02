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Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'nin 28. Yasama dönemi için kürsüde ant içti.

Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
Ekleme: 2.06.2023 - 14:32 Güncelleme: 2.06.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), 28'inci dönem yasama faaliyeti, bugün gerçekleştirilecek milletvekili yemin töreniyle başlıyor.

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli, yemini eden ilk milletvekili olarak konuşmasının ardından, töreni başlattı. 28. Dönemin yeni milletvekilleri, Bahçeli'nin yemininin ardından Genel Kurul'daki kürsüye gelerek tek tek ant içti. 

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de TBMM' kürsüsüne gelerek Genel Kurulu'nun önünde yeminini gerçekleştirdi.

Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!

Milletvekillerinin göreve başlarkenki yemin metni ise şu şekilde;

'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.'




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