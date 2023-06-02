  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Dezenformasyon Mücadele Merkezince, "Bahse konu görüntülerin 23 Aralık 2022'de Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir mağazanın ücretsiz 100 adet hali dağıtımı sırasında çekildiği tespit edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Ekleme: 2.06.2023 - 19:15 Güncelleme: 2.06.2023 - 19:41 / Editör: Ozge Selin
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hezimete uğramayı kaldıramayan bazı odaklar AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçmenini hedef aldı. Sosyal medyadan yapılan algı operasyonunda seçim sonrası 'bedava halı dağıtıldığı ve bu esnada izdiham yaşandığı' iddia edildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimine ilişkin asılsız iddiaların doğru olmadığını, görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu bildirdi.

Dezenformasyon Mücadele Merkezi, 'Seçimden sonra vatandaşa bedava halı dağıtıldı' iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü

Görüntüler 2022 yılına ait

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 28 Mayıs sonrasında 'bedava halı dağıtıldı' diye servis edilen görüntülerin 23 Aralık 2022 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi'nde bir Halı mağazasının açılışında çekilen görüntüler olduğunu tespit etti.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında eski tarihli görüntülerin yeni tarihli görüntüler gibi sosyal medyada dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bu örnekteki gibi dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemelidir.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı: Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor