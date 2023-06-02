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CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün yaptığı "Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız" sözlerine tepki gösterdi. CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, "Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini savunan Yanardağ, yüzde 52'nin üzerinde oy alan ve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en fazla yüzde 42 olduğunu iddia etti.

CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Ekleme: 2.06.2023 - 21:45 Güncelleme: 2.06.2023 - 22:07 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 52'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan yediği 2 milyon 300 binden fazla oy farkı sonrası kendi tabanında dahi 'istifa' çağrılarının hedefi oldu.

Görevi bırakması yönünde gelen eleştirilere kulak tıkayan CHP lideri, kendisi haricindeki tüm parti yönetiminin istifasını aldı. CHP yandaşları da 'tek adamı' savunmak için ne yapacağını şaşırdı.

CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı: Seçimi kaybetmedi

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmediğini savunan Yanardağ, yüzde 52'nin üzerinde oy alan ve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en fazla yüzde 42 olduğunu iddia etti.

Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir

Yanardağ sözlerinin devamında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugün yaptığı 'Samimi özeleştiri yapacağız, kurultaya hazırlanacağız' sözlerine tepki gösterdi. CHP'nin kurultay tartışmalarından boğulmak üzere olduğunu söyleyen Yanardağ, 'Tam da iktidarın istediğini yaptınız, kurultay sürecini başlattınız. Bu yenilgiyi kabul etmektir. Bu ancak vasatı yeniden üretir.' dedi.
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