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CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı

CHP'li Muratlı Belediyesi'ne ait temizlik aracı, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Feriha Kara'ya çarptı. Bacağı ezilen talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. 10 Mayıs'tan beri tedavisi süren Feriha Kara, belediyenin sorumsuzluğundan dert yandı. "Belediye, sorumluluğu CHP'li büyükşehir belediyesine attı. Bir geçmiş olsun demeye bile gelmediler" diye ağladı

CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı
Ekleme: 2.06.2023 - 09:39 Güncelleme: 2.06.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı
Feriha Kara, karşıdan karşıya geçmek isterken yol temizleme aracı birden hızlandı. Göz göre göre Kara'ya çarptı. Bacağı parçalanan ve önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen talihsiz kadın tedavi altına alındı. Kara'nın bacağını parçalayan aracın Muratlı Belediyesi'nin kullandığı ancak aracın Büyükşehir'e bağlı olduğu ortaya çıktı. Aracın şoförünün olay esnasında 'Benim 3 tane avukatım var. Bana hiçbir şey olmaz' dediği iddiası ise şok etkisi yarattı.

'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER'

Hastanede parçalanmış bacağının tedavisi için haftada 3 kez vakumla tedavi gören Feriha Kara, yaşadığı korkunç günleri ve CHP'li belediye başkanlarının sorumsuzluğunu SABAH'a anlattı. 'Hastanede parçalanan kısımları kestiler. Muratlı Belediyesi bize geçmiş olsun demeye dahi gelmedi. Eşim Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye giderek yardımcı olmasını istedi. Nebi Tepe de, 'Benim yapabileceğim bir şey yok büyükşehir belediye başkanına gidin' demiş. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a da ulaşmak imkânsız. Kendisi randevusuz görüşmüyormuş. Kendisine ulaşamadık' diyerek dert yandı.

CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı

ACISINA DAYANMAK ÇOK ZOR

Maddi ve manevi çaresizlik yaşadığını söyleyen Feriha Kara, 'Bu kadar vicdansızlık olur mu kardeşim. Ayağımın durumu çok kötü, haftada 2-3 gün vakumla iltihapları temizliyorlar. Kaç seans daha devam edeceği belli değil' diyerek ağladı. 'Bunun acısına dayanmak çok zor. Maddi manevi olarak da çaresizim. Ne Muratlı Belediye Başkanı ne de Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın maddi anlamda desteği, geçmiş olsun demeye dahi gelmiyorlar' açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, hem hizmette hem de insanlıkta sınıfta kaldı. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde canlarını zor kurtaran depremzedeleri kaldıkları otellerden çıkardı. Vicdansızlığa tepki yağdı. Son skandala ise CHP'li Muratlı Belediyesi imza attı. Muratlı'da yaşayan 55 yaşındaki Feriha Kara, 10 Mayıs'ta İstiklal Mahallesi sıra dükkanlar mevkiinde karşıdan karşıya hayatının şokunu yaşadı.

CHP’li belediyeden yeni skandal: Temizlik aracı kadına kabusu yaşattı
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