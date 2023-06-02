Başkan Erdoğan'dan Mehmet Barlas için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında duayen olarak anılan, her zaman millet iradesinden yana duran, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve medya camiasına başsağlığı diliyorum.' ifadelerini kullandı.