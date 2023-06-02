ABD Başkanı Joe Biden sahnede dengesini kaybetti yere düştü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde zor anlar yaşadı. 81 yaşındaki ABD lideri, törende çıktığı kürsüde yere düştü. Biden'ı, korumaları ayağa kaldırırken, o anlarda törende olanlar büyük şaşkınlık yaşadı.BU İLK DEĞİLBiden'in yere düştüğü görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara önceki düşme görüntüleri geldi. Biden geçen sene bisikletle yolculuk yaparken dengesini kaybedip yere düşmüştü. ABD Başkanı Polonya yolculuğu öncesi uçağa binmek için merdivenleri çıktığı sırada da tökezleyip düşmüştü.BAŞKANLIĞA TEKRARDAN ADAY OLACAK81 yaşında olmasına rağmen ABD'nin aktif başkanlık görevini yürüten Biden, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki seçimlerde de aday olacağını duyurmuştu.