  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla vatandaş yüksek kiraya mahkûm edilmeyecek. Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için kiracıya koruma kalkanı geliyor. Yüzde 25 sınırı uzatılacak, fırsatçılara verilen cezalar ağırlaştırılacak. İşte fahiş kiraya karşı atılacak önemli adımlar...

Ekleme: 2.06.2023 - 13:06 Güncelleme: 2.06.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar
Başta büyükşehirlerde olmak üzere vatandaşın en çok dile getirdiği sorunların başında yüksek kiralara neşter vurulacak. Başkan Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği fahiş kira artışlarına karşı Çevre, Adalet, Ticaret bakanlıkları ve ilgili kurumlar çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Konutlarda kira artış oranlarına getirilen yüzde 25'lik sınır 11 Haziran 2002-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerini kapsıyor. Temmuz ayında yüzde 25'lik sınır yeniden uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis ve para cezası uygulanacak.

MEMURA KİRA KORUMASI GELİYOR

Yeni dönemde büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı için kapsamlı bir hazırlık yapılıyor. Destekten kamuda çalışan kadrolu, sözleşmeli memur ve kamu işçilerinin faydalanması bekleniyor.

Ortalama kiralar ve yaşanılan bölgedeki diğer fiyatlar değerlendirilerek geçinme endeksi oluşturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere kira tutarları değerlendirilerek harcamaları düşürecek, yaşamı kolaylaştıracak tutarlar belirlenecek.

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

YASAL DÜZENLEMEDE ÜÇ ALTERNATİF
Kira artışına yasal fren çalışması Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla yürütülüyor. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle 'hapis, adli para ya da para cezası' olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.

Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek. Bu kriterlerin üzerinde kira bedeli belirleyenlere adli ve idari para cezaları uygulanacak.

ARABULUCU UYGULAMASI 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren arabulucuya gidilmesi zorunlu hale geliyor. Bu tarihte kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda olup daha sonra dava açılabilecek.

Bu davada kira bedeli yüzde 25 sınırı uygulanmadan belirlenir. Kira bedeli belirlenirken TÜFE12 aylık ortalamaya göre değişim oranı, kiralanan konutun emsal bedeli esas alınıyor.

BANKA HESAPLARINI KAPATIYORLAR
Özellikle depremin ardından birçok şehirde yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle CİMER, Alo 175, Adalet, Maliye, Ticaret Bakanlığı, tüketici mahkemelerine binlerce şikâyet geldi.

Bazı ev sahipleri 'ya fiyatı artır ya da evden çık' baskısı yaparken gelen şikâyetlerde 'tadilat yapma, çocuğum oturacak gibi gerekçeler, banka hesabı kapatma, elden para isteme' başı çekti.

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Fahiş artış isteyen ev sahiplerinin yeni oyunu kiranın yatırılmadığını öne sürmek için banka hesaplarını kapatıyor. Sözleşmedeki banka hesabının kapatılması durumunda kiracıya yeni hesabın bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Ev sahibi ısrarla paylaşmazsa kiracı posta hesabı ile ödeme yapabilir ya da mahkemeye başvurarak ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda kesinlikle elden ve belgesiz ödeme yapılmaması gerekiyor.

Ev sahibi PTT yoluyla gelen kira bedelini almazsa sulh hukuk mahkemesine başvurularak 'ödeme yeri tayini' istenir, kiracının ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali araştırılır. Kiralar mahkeme tarafından mal sahibi adına açılacak hesaba yatırılır.

Banka hesabının kapatılması durumunda kira bedelinin elden verilmesi durumunda mutlaka belge alınması gerekiyor. Konu yargıya taşındığında kiranın elden ödendiğine dair telefonda mesaj ya da WhatsApp yazışmaları delil olarak kabul edilmiyor.

TADİLAT GEREKÇİSİ SUNULAMAZ

Borçlar Kanunu uyarınca yeniden inşa ve imar amaçlı boşaltılan taşınmazlarda bu işlemler bittikten sonra öncelikle aynı kiracıya teklif götürülür. Ev sahibi taşınmazı başkasına kiraya verirse eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzerde tazminat ödemekle yükümlü oluyor.

ARA ZAM YAPILAMAZ

Kiralık mülklerde yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir defa olmak üzere gerçekleşiyor. Normalde kiralara yapılan zam oranı bir önceki yılın kira tutarına ve son 12 ayın TÜFE'sine göre belirleniyor.

Geçen yıl temmuz ayında yapılan düzenlemeyle yüzde 25 sınırı getirildi. Bu oranın üzerinde yüksek bir zam uygulanamıyor.

Tüketici danışma hattı ALO 175, CİMER, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarına şikâyet edilebilir. Tüketici mahkemelerine başvurulabilir, dava açılabilir.

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

10 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Bir yıllık kira sözleşmesi bitince 'süre bitti' diyerek evden, işyerinden çıkarmak mümkün bulunmuyor. Ev sahibi kiracıyı 10 yıllık sürenin sonunda yasal olarak tahliye edebilir.

Bunun için de sözleşme bitiminin 3 ay öncesinde kiracıya yazılı olarak evi tahliye etmek istediğini bildirmesi gerekiyor.

'Gereksinim' nedeniyle tahliye edilen konutun başkasına kiraya verilmesi halinde kiracıya ev sahibine tazminat davası açma hakkı doğuyor.

Borçlar Kanunu'nun yeniden kiralama yasağı başlıklı maddesine göre, 3 yıl süreyle kiralama yasağı hem gereksinim hem de yeniden inşa, imar amaçlı tahliyeler için geçerli bulunuyor.

Gereksinim nedeniyle tahliye durumunda kiraya veren 3 yıl boyunca haklı neden yoksa sadece kendi kiracısına teklifte bulunabilir.



GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
CHP'li Atıcı açık açık söyledi: Oylar çalınmadı, biz yenildik
Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Saksıyı koysanız o yüzde 48'i alırdı
İsveç NATO üyeliği için tüm tuşlara basıyor! Peki yasa uygulanacak mı? Büyük belirsizlik...
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! İhracatta yeni rekor geldi
Millet İttifakı'nda kopuş başladı! Karamollaoğlu da ‘Bay bay Kemal’ dedi
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor