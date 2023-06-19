Babalar Günü’nde hayatını kaybetmişti! Kahreden detay: Meğer 1 hafta önce…

Yürekleri yakan olay dün Sakarya'da yaşanmıştı. Babalar Günü'nde kızını üniversite sınavına yetiştirmeye çalışan Zafer Kılıç, trafik kazasında hayata gözlerini kapamıştı. Talihsiz adamın 1 hafta önce bir kez daha baba olduğu ortaya çıktı…

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeniorman mevkiinde Babalar Günü'nde meydana gelen kazada, kızını YKS sınavına yetiştirmek için hız yapan 48 yaşındaki Zafer Kılıç idaresindeki cipin kontrolünü kaybetmişti.Yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip kontrolden çıkarak duvara çarpmıştı.Kazadan sonra baba Zafer Kılıç hayatını kaybederken, cipte bulunan kızı 18 yaşındaki kızı Eslem Nur K.'nin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını öğrenilmişti.Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eslem Nur K.'nin tedavisi ise sürüyor.Yaşanan bu kanlı kaza sonrasında Akyazı'da büyük üzüntü yaşanırken, kazada hayatını kaybeden Zafer Kılıç'ın bir hafta önce baba olduğu öğrenildi.Bir hafta önce Hızır Eren isimli bebeğiyle çekildiği fotoğrafı sosyal medyasına koyan Zafer Kılıç, 'Ailemizin yeni üyesi Hızır Eren aramıza hoş geldin.Seni yaradan Mevla'ma sonsuz Hamdü senalar olsun' yazdı.