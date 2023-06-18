Asgari ücrette sona doğru! İkinci toplantı yarın yapılacak

Asgari ücrette ara zam dönemi geldi.Milyonlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olan net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti.Şimdi ise temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı.Komisyon, 13 Haziran'da ilk toplantısını gerçekleştirdi.Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantıdan sonuç ise çıkmadı.Müzakerelere ilişkin açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı ve Türk Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak'tan geldi.Solak, Kurban Bayramı'ndan önce bir rakamın belirlenmesini beklediklerini söyledi.Ardından gözler bu kez daha ikinci toplantıya çevrildi.Bu kapsamda toplantı için 19 Haziran işaret edildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile yarın saat 14.00'te asgari ücret için bir araya geleceği belirtildi.Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.