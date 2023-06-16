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YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

Türkiye aralarında ABD, Estonya, İsviçre, Kanada, Brezilya gibi birçok ülkede uygulanan elektronik seçim sistemine geçmeye hazırlanıyor. YSK Başkanı Yener, Türkiye’nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda yerel seçimlerden sonra çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Ekleme: 16.06.2023 - 09:32 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener elektronik oylamaya geçiş, önümüzdeki yerel seçimler, geride kalan 14 Mayıs seçimleri, 28'inci dönem milletvekili kesin sonuçlarının ilanının geciktiği iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Seçimden sonra ilk kez konuşan Yener'in açıklamaları özetle şöyle:

'Elektronik seçim düşüncemiz var'
“Bir ya da iki seçim sonrası elektronik oylamaya belki önce yurtdışından başlarız. Seçmen sayımız daha az diye. Türkiye nihayetinde elektronik oylamaya geçecek. Kurulda, 2014'te bu konuda bir çalışma yapılmış. Yurtdışına kurul üyelerimiz siyasi parti temsilcileriyle beraber gitmiş ama bu çalışmanın devamı gelmemiş. Biz de bu konuyu düşünüyoruz. Önümüzde hemen bir yerel seçim var. Elektronik seçim düşüncemiz var; yerel seçimlerden sonra elektronik oylamanın altyapısı nasıl olur, pilot olarak mı başlanır ya da bir sonraki milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde hemen elektronik oylamaya geçebilir miyiz?

Estonya modeli
Parlamentodaki siyasi parti temsilcilerimizle yasal düzenleme gereken konularda görüşme yapacağız. Eğer yasal düzenleme yapılabilirse elektronik seçime geçilir. 2028 ya da daha sonraki olur, ama kaçınılmaz. Benim öngörüm elektronik oylamaya geçilecek. Elektronik oylama ekonomik olarak bizi büyük masraftan kurtaracak. Vatandaşımız için de büyük bir kolaylık sağlanacak. Birçok yönden faydası olacak. Bu sisteme geçilmesine karar verilirse; elektronik oylama yapan ülkelerden nüfusu bizim nüfusumuza yakın ülkelerin modelinin baz alınması gerekir. 2 milyon seçmeni olan bir ülke yerine en az 45-50 milyon seçmeni olan bir ülkedeki modeli baz almak uygun olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim Elektronik Seçim konusunda Estonya ileri aşamada. Başka hangi ülkelerde var, araştıracağız, gidip inceleyeceğiz. Onları buraya davet edeceğiz.

E-Devlet üzerinden olabilir
Bunun teknik olarak incelemesi yapılacak. Bizdeki mühendis arkadaşların da fikirlerini alıp bir rota çizeceğiz. Ama bunların hepsi yerel seçimlerden sonra. E-DEVLET üzerinden de olabilir. Bu alternatiflerin hepsi incelenecek, düşünülüp değerlendirilecek. Elektronik oylamaya geçilmesi benim düşünceme göre şart. Benim şahsi kanaatim bir seçim ya da iki seçim sonrası da olsa elektronik oylamaya geçilmesinin faydalı olacağıdır.”

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