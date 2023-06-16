  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,60 - 25,65
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Ekleme: 16.06.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.06.2023 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.

Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Samimi kareler ortaya çıktı
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya gelmişti.

İki liderin ortaya çıkan samimi karelerinin ardından diplomatik anlamda yeni gelişmeler yaşandı.

10 yılın sonunda iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi ataması kararlaştırıldı.

Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden oldu.

Yeni Haber BaşlığıTürkiye-Mısır ilişkileri
"Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi’ye davet gönderdi"
Yaşananların ardından Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today’ın Arapça kanalına açıklamalarda bulundu.

Şen, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.

Hakan Fidan detayı dikkat çekti
“10 yıllık kopuk dönem sona eriyor” diyen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı.

Şen, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı.” ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu
İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular
Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
CHP'li Emekli Tümamiral Ertürk'ün hedefinde yine Baykar var: Satılmayan SİHA'lara bile 'düşürüldü' dedi
Göksu’dan İmamoğlu’na metrobüs göndermesi: “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”
DEVA Partili Metin Gürcan'a 'gizli bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis
İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
CHP iyice karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti'yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”
İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 12. kalkınma planını ekim ayında Meclis'e sunmayı planlıyoruz
Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'e NATO'dan soğuk duş! Garanti veremeyiz
Fondaş Cumhuriyet'te yaşanan krizde yeni perde! Rüşvet skandalını doğruladı, görevden alındı
Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

YSK hazırlıklara başladı: Elektronik seçim sistemine geçiliyor

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Üç yıl gömülü kaldı, şimdi bilimin hizmetinde! Türkiye'de ikinci olacak…

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…