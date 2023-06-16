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Bakan Güler, NATO toplantısının ikinci gününde aile fotoğrafında yer aldı

Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde çekilen aile fotoğrafında yer aldı.

Ekleme: 16.06.2023 - 14:39 Güncelleme: 16.06.2023 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, NATO toplantısının ikinci gününde aile fotoğrafında yer aldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı, çekilen 'aile fotoğrafı'nda yer aldı. Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Güler, oturumların yapıldığı salona geçti.

Salona gelişinde aralarında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram'in de bulunduğu mevkidaşları ile görüşen Güler, oturumun ardından savunma bakanlarıyla 'aile fotoğrafı' çekimine katıldı.
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