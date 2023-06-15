Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüsü tercih eden vatandaşlar kötü bir sürprizle karşılaştı. Arızalanan metrobüs nedeniyle seferler yapılamadı ve çok uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
İBB'ye ait İETT ve metrobüslerin arızalandığı ve kaza yaptığı olaylara bir yenisi daha eklendi.
Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında arızalanan metrobüs, vatandaşlara çileli dakikalar yaşattı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNE KADAR KUYRUK UZADI
Metrobüsün arızalanmasının sonrası müdahale konusunda yetersiz kalan İBB yetkililerine tepkiler yükselirken, metrobüs kuyruğu Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzadı.
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