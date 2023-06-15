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Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen oprerasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Ekleme: 15.06.2023 - 21:28 Güncelleme: 15.06.2023 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.

Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.
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