Darbeci Albay Uzay Şahin yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen oprerasyonda aralarında FETÖ üyesi darbeci albay Uzay Şahin'in de bulunduğu 8 kişi yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce takip edilen Polonya bayraklı "Gezgin" isimli yelkenli tekneye, Seferihisar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce Urla açıklarında operasyon düzenlendi.
Teknede yakalanan 8 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.
Yapılan incelemede, 5 eski asker ile 1 eski öğretmenin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Yakalanan isimlerin arasında darbeci kurmay albay Uzay Şahin'in de bulunduğu tespit edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI