Bakan Yerlikaya duyurdu: Mehmet Zeki İlmin adlı terörist yakalandı

Bakan Yerlikaya: 11 gün önce Cizre’de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem’in faili Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin'in Akdeniz ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre’de şehit edilen Güvenlik Korucumuz Mustafa Erdem’in faili Demhat, Fırat ve Gelhat kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla YAKALANDI.Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." açıklamasını yaptı.