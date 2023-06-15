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Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile Brüksel'de görüştü. Görüşmede iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Ekleme: 15.06.2023 - 22:32 Güncelleme: 15.06.2023 - 22:34 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü
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