Yunanistan’da göçmen gemisi battı: 17 ölü

Mora Yarımadası açıklarında göçmenlerin bulunduğu geminin alabora olması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi ise kurtarıldı.

Kaçak göçmenlerin Avrupa umudu, yine suya düştü…Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında içinde çok sayıda göçmenin bulunduğu gemi, alabora oldu.AFP haber ajansının bildirdiğine göre 17 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi ise kurtarıldı.Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.