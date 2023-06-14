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Ölüme giden umut yolculuğunda, bir bebek daha kurtarıldı

İzmir Dikili açıklarında, yasa dışı yollarla yollarla yurt dışına çıkmak isterken Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı. İçlerinde, küçük bir bebek de vardı.

Ekleme: 14.06.2023 - 01:49 Güncelleme: 14.06.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Ölüme giden umut yolculuğunda, bir bebek daha kurtarıldı
Avrupa'ya gitme umuduyla çıkılan yolculuğun felakete dönüşmesi, bir kez daha Türk yetkililer tarafından engellendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik botlar durduruldu ve toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı ve 17 göçmen kurtarıldı.

Geri itilen botta bebek de vardı

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan bir bebek de ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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