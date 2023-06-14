Ölüme giden umut yolculuğunda, bir bebek daha kurtarıldı

Avrupa'ya gitme umuduyla çıkılan yolculuğun felakete dönüşmesi, bir kez daha Türk yetkililer tarafından engellendi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botları tarafından hareketli lastik botlar durduruldu ve toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı ve 17 göçmen kurtarıldı.Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan bir bebek de ekipler tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.