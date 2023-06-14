  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 14.06.2023 - 14:38 Güncelleme: 14.06.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.
Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

HDP ve PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, şöyle konuştu: 'Yeter artık biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gel oğlum teslim ol. Dağların başında kimisi açlıktan ölüyor. Baba ve anne ocağına gelin. Yılanın başı HDP'dir. Versinler çocuklarımızı artık dayanamıyoruz. İki yıldır burada eyleme devam ediyoruz. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum gelse de diğer çocuklar içinde eyleme devam edeceğim. Oğlum yolunuz yol değil, gel devletinize sığının.'

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 6 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, şunları kaydetti: 'HDP ve PKK dünyayı yıktı. Bizde Kürt'üz. Yine çocuklarımızı alıp gidiyorlar, ne hakları var. 3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Bir gün gelip sormadılar ne için buradasınız diye. Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarım gelene kadar burada eyleme devam edeceğim.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
Soyer’in inadı depremzedelere 3 yıl kaybettirdi! Mahkemeden depremzedeleri yıkan haber
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!
Başkan Erdoğan'dan FLAŞ faiz açıklaması! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi
Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdi
Başkan Erdoğan’dan CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarına ilk yorum: Gemi, bordasından çok kötü çarptı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak hamle: Akşener 8’li koalisyonu bombalayacak! İmamoğlu ile hareket ediyor iddiası!
Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz
ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı: Yeni dönemin güçlü lideri
CHP yönetiminden yeni karar! Milletvekillerine basın kısıtlaması geldi
Meral Akşener muhaliflere rest çekti: İsteyen karşıma çıkabilir
Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler
TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dünyanın gözü Azerbaycan'daydı! Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada yankılandı
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor