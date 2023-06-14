Kapora dolandırıcılarına operasyon: Mağdurlardan topladıkları parayla…

Şaşkına çeviren dolandırıcılık olayı İzmir'de yaşandı. Ekipler, internet üzerinden verdikleri ilanlarla ucuz araç sigortası vaadiyle çok sayıda vatandaştan kapora alıp, 2,2 milyon lira haksız kazanç elde eden şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.Eş zamanlı yapılan baskında 20 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile yaklaşık 1,2 milyon lira nakit para ele geçirildi.Şüphelilerin paraları karton kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri dikkatlerden kaçmadı.Ayrıca araç sigortası yaptırmak isteyenler için şüphelilerin, sigortacılık sektöründe güvenilir sitelerden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç sigorta sitesi kurdukları anlaşıldı.Sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen şüphelilerin, araç sigortası yaptırmak isteyen vatandaşlara piyasa fiyatından daha düşük bedelle teklif sunup, araç sigortasını yaptırma konusunda ikna etikleri ve hesap numaraları verdikleri ortaya çıktı.Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, emniyete götürülen şüphelilerin ise sorgularının devam ettiği vurgulandı.