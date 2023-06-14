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Kabine Toplantısı bugün yapılıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. 6 Haziran'daki ilk toplantının ardından kısa süre içerisinde ikinci bir araya gelecek olan kabinenin gündeminde sıcak başlıklar yer alıyor. Asgari ücret mesaisinin yanı sıra, bayram ikramiyeleri ve Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin detayları...

Kabine Toplantısı bugün yapılıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
Ekleme: 14.06.2023 - 09:18 Güncelleme: 14.06.2023 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı bugün yapılıyor! Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram ikramiyeleri artacak mı?
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, çalışmara ara vermeden başladı. Bu kapsamda yeni bakanlarla ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bugün ikinci kez kabineyi topluyor. Kabinenin gündeminde asgari ücrete yapılacak ara zammın yanı sıra; Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: KABİNE TOPLANIYOR! GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir hafta aranın ardından yeniden toplanıyor. Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.

Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.

ZAM ORANININ İSTİHDAMA YANSIMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan, yeni kabinesinin ikinci toplantısına Beştepe'de başkanlık edecek. Gündemde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.

KİRA ARTIŞINDA TAVAN SÜRESİ DOLUYOR

Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyatlarla mücadele de Kabine üyelerinin masasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ve otomotiv sektörüne yönelik denetimler hakkında bilgi verecek.

DEPREM KONUTLARININ İNŞASI SÜRÜYOR

Ve deprem bölgesi konutların inşası devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu süreci hızlandıracak formül arayışı da Kabine'nin gündeminde. Ayrıca bölgedeki konteyner kentlerin durumu ve depremzedelerin ihtiyaçlarına da parantez açılacak.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak.

ÜÇLÜ MEKANİZMADAN NE ÇIKTI?

Terörle mücadele ve dış politika da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı'nın KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaretlerin yansımaları değerlendirilecek. Bu arada, İsveç-Finlandiya-Türkiye daimi ortak mekanizmasının üçüncü toplantısının sonuçları ve Litvanya'daki NATO zirvesinde gündeme gelecek olan İsveç'in üyelik başvurusu kabinede mercek altına alınacak.
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