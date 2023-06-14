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Iğdır'da 12 yaşındaki çocuğu istismar eden sapıklara cezaevi yolu göründü

Iğdır’ın Aralık ilçesinde 13 Eylül 2020 yılında 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan biri tutuklu ikisi belediye çalışanı ve tutuksuz yargılanan üç kişiye ceza yağdı.

Ekleme: 14.06.2023 - 15:15 Güncelleme: 14.06.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Iğdır'da 12 yaşındaki çocuğu istismar eden sapıklara cezaevi yolu göründü
13 Eylül 2020 yılında Iğdır’ın Aralık ilçesinde 12 yaşındaki erkek çocuğu Ü. Y’yi kandırarak boş bir inşaat götüren ve cinsel istismarda bulunan Onay Toksöz (48), oradan geçen U. C. O. ve E. M.,’nin ihbarı ile gözaltına alındı.

Aralık İlçe Emniyet Müdürlüğünün başlattığı soruşturma çerçevesinde Mağdur Ü.Y., devlet koruması altına alınarak pedagog gözetiminde ifadesi alındı.

Iğdır'da 12 yaşındaki çocuğu istismar eden sapıklara cezaevi yolu göründü

Belediyede çalışan sapıklar küçük çocuğu istismar etti
Ü.Y., verdiği ifadede Aralık Belediyesinde zabıta müdürü olan Murat Güzelkaya (52), ve işçi olan İsa Güzelkaya’nın (37), da kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ifade etti.

İfade üzerine zabıta müdürü Murat Güzelkaya ve belediyede işçisi olan İsa Güzelkaya da gözaltına alındı.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada Onay Toksöz’ün tutuklu olarak yargılanmasına karar verilirken Murat Güzelkaya ve İsa Güzelkaya’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Iğdır'da 12 yaşındaki çocuğu istismar eden sapıklara cezaevi yolu göründü

Mahkeme kararı bozdu: Ceza dağıttı
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesine giden karar mahkeme tarafından bozuldu.

“Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 5 Mayıs 2023 tarihinde Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava yeniden görüldü.

Görülen davada tutuklu yargılanan Onay Toksöz’e “Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken tutuksuz yargılanan Murat Güzelkaya ve İsa Güzelkaya’ya da ayrı ayrı “Cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları yönüyle” 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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