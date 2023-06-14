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Emine Erdoğan'dan KKTC ve Azerbaycan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ekleme: 14.06.2023 - 17:16 Güncelleme: 14.06.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan KKTC ve Azerbaycan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Ziyaretlere ilişkin Emine Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. KKTC ve Azerbaycan'a ev sahiplikleri için teşekkür eden Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı; Türkiye Yüzyılı başlangıcında ilk resmi yurt dışı ziyaretlerimizi kardeş ülkelerimize gerçekleştirdik. Daima el ele, gönül gönüle vereceğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve can Azerbaycan'a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.

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