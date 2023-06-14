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Cizre’de 22 adrese şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Şırnak’ın Cizre ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 22 adrese şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda 4 kilo eroin ele geçirildi.

Ekleme: 14.06.2023 - 10:26 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Cizre’de 22 adrese şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Gurup Amirliği ekipleri, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, ilçe genelinde bulunan 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda polisin katıldığı, Özel Harekât Polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin üst ve ev aramalarında 4 kilo eroin ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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