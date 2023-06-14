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Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücrete ara zam için ikinci kez bir araya gelecek.

Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Ekleme: 14.06.2023 - 12:50 Güncelleme: 14.06.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Milyonların gözü asgari ücret zammında...

2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olacak net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti.

Vatandaşlara nefes olan yeni ücretin ardından memur ve emekli zammı için de çalışmalar yapıldı.

Bunun üzerine gözler temmuz zammına çevrildi.

Kamuoyunda hesaplamalar başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile birlikte toplanıp yeni asgari ücret için masaya oturdu.

Bayram öncesi açıklanması bekleniyor
İlk toplantı dün gerçekleştirildi.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantıdan sonuç çıkmadı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı ve Türk Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Kurban Bayramı'ndan önce bir rakamın belirlenmesini beklediklerini söyledi.

İkinci toplantı 19 Haziran'da
Gözler ikinci toplantının tarihine çevrilirken yeni tarih açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya geleceği belirtildi.

Zam oranlarına göre rakamlar
İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.
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