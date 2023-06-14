Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdi

Başkent Ankara, bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yaptı.Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma, dördüncü kez toplandı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.Toplantıda, İsveç'in NATO üyelik süreci ele alındı.Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdiAnkara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı düzenlendiTerörle mücadeleye ilişkin ceza yasası yürürlüğe girdiİsveç Parlamentosunda 3 Mayıs'ta onaylanan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası, 1 Haziran'da yürürlüğe girdi.Yasa, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için başlıca taleplerinden biriydi.Yasada, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle iş birliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.