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Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi nedeniyle imzalanan Üçlü Mutabakat'ın dördüncü toplantısı yarın Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Dünyanın gözü kritik toplantıya kilitlenmişken Türkiye'ye verdiği sözleri inatla tutmayan İsveç'ten ise peş peşe iki farklı karar geldi. Kararların çelişkili durumu, "İsveç ne yapmaya çalışıyor?" sorusunu sordurdu.

Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle
Ekleme: 13.06.2023 - 10:11 Güncelleme: 13.06.2023 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana İsveç'in NATO'ya girmesi gündemde. Ancak Türkiye, İsveç'in NATO talebini anlaşmanın şartlarına uymadığı gerekçesiyle veto ediyor. İsveç'in NATO'ya girmesi için ise hem ABD hem de Batı tarafı oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

Toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılacak.

Kritik toplantı öncesi ise İsveç'ten peş peşe iki farklı çelişkili karar geldi. İsveç Yüksek Mahkemesi, İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek aldığı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

İsveç Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek aldığı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını yasaklayan kararı yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

İsveç polisinin geçtiğimiz şubat ayında başkent Stockholm'deki Türkiye ve Irak büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını içeren iki provokasyona izin vermemesine yönelik kararı, provokatörler tarafından Stockholm İdare Mahkemesi'ne taşınmıştı. İdare Mahkemesi, güvenlik endişelerinin gösteri yapma hakkını kısıtlamak için yeterli olmadığını savunmuş ve polisin kararını iptal etmişti. İsveç polisi ise İdare Mahkemesi'nin kararını temyize götürmüştü.

Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi'nin (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, geçtiğimiz ocak ayında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Polis, söz konusu provokasyona izin vermişti. Söz konusu provokasyonun ardından NATO üyesi olmak isteyen ve Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

İsveç hükümeti ,Türkiye'de 2013 yılında uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve 5 yıldır İsveç'te yaşayan kişiyi Türkiye'ye iade erme kararı aldı.

Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, 'İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı.' ifadelerini kullandı.

Aftonbladet gazetesindeki habere göre, 35 yaşındaki erkek ifadesinde, terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'u indirdiğini öne sürerek, Türkiye'ye iade edilmemeyi istemişti.

1Türkiye buna ne diyecek? Kritik NATO toplantısı öncesi İsveç'ten çelişkili hamle

İadesi yönünde karar verilen kişi, 2013'de 'içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle Türkiye'de 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e giden şahıs, Türk savcılığının talebi üzerine Ağustos 2022'de bu ülkede tutuklanmıştı.




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