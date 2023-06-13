Esenler'de maganda dehşeti! Odadaki küçük Zeynep ölümden döndü

Olay, Pazar akşam saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu.Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Anne Aylin Minas, "Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye birşey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık.Gördünüz zaten siz de buranın halini " diye konuştu.