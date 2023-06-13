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Beyaz Gazete
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Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde görülen Starlink uyduları vatandaşlarda merak uyandırdı. Cep telefonu ile kaydedilen uydular bir süre sonra gözden uzaklaşarak kayboldu.

Ekleme: 13.06.2023 - 10:43 Güncelleme: 13.06.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi
Elon Musk'a ait SpaceX'in Starlink uyduları Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde görüldü. Gece saatlerinde gökyüzündeki sıralı uyduları gören vatandaşlar, merakla o anları cep telefonu ile görüntüledi. Cep telefonu ile kaydedilen uydular bir süre sonra gözden uzaklaşarak kayboldu.O anları kaydeden vatandaşlar, daha önce görmedikleri zincir şeklindeki ışık saçan uyduların kendilerinde merak uyandırdığını ve cep telefonu ile görüntülediklerini söyledi.
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