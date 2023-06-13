Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 6 ay takip edildiler! 47 ilde düğmeye basıldı

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi.Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı.Operasyon devam ediyor…DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN menfaatleri ÖNCELİĞİMİZDİR.Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorumSuç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek