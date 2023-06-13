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Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 6 ay takip edildiler! 47 ilde düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ay takip sonucu 47 ilde 490 şahsa yönelik Paravan operasyonunda şimdiye dek 237 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ekleme: 13.06.2023 - 10:25 Güncelleme: 13.06.2023 - 10:26 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: 6 ay takip edildiler! 47 ilde düğmeye basıldıBakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde:

47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik PARAVAN Operasyonu düzenlendi.

Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor…

DEVLETİMİZİN ve MİLLETİMİZİN menfaatleri ÖNCELİĞİMİZDİR.

Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum

Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
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