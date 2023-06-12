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Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…

İzmit'te yaşayan Afro-Türk Zehra Özdemir'i herkes Afrikalı zannediyor. Türkçe konuştuğunu duyunca ise şoke oluyor. Doğma büyüme İzmitli olduğunu söyleyen Zehra Özdemir, "Turistler bile şok oluyor! Oysa ben Türküm. İzmit simidi ise vazgeçilmezim" diyor

Ekleme: 12.06.2023 - 15:43 Güncelleme: 12.06.2023 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…
Kocaeli İzmit'te yaşayan 25 yaşındaki Afro-Türk Zehra Özdemir'i her gören Afrikalı sandı. Genç kızın Türkçe konuştuğunu duyduğunda ise hayatının şokunu yaşadı. Doğma büyüme İzmitli olan Zehra, hayatı boyunca aynı durumu yaşadığını anlattı.

İNGİLİZCE KONUŞMAK İSTEYİNCE…

Cadde ve sokaklarda yürürken siyahi olduğu için insanların ilgisini çeken Zehra, kendisine İngilizce konuşarak yaklaşmaya çalışanlara Türkçe cevap verdiğinde çok şaşırdıklarını açıkladı. Zehra Özdemir, hikayesini ve başından geçenleri anlattı…

DEĞİŞİK BİR HİKAYEM VAR

Hayatının kendisini tanıtmakla geçtiğini söyleyen Zehra Özdemir, 'Yolda yürürken telefonla konuşuyorum, durdurup 'Abla sen nerelisin?' diyorlar. Otobüse biniyorum, şoföre bir şey sorduğumda şoför bana ilk önce nereli olduğumu soruyor. Ben İzmitliyim dediğim zaman insanlar inanmıyor. Kimliğimi soranlar bile oluyor. Değişik bir hikayem var' açıklamasını yaptı.

Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…






TURİSTLER DE ŞAŞIRIYOR!

Türkiye'ye gelen turistlerden kendisini yabancı zannettiği için ona bir şeyler sorduğunu ve onların da çok fazla şaşırdıklarını belirten Özdemir, 'Türklerden çok yabancı insanlar da şaşırıyor. Beni yabancı sanıp yanıma geliyorlar. Adres sormak veya bir şey anlatmak istiyorlar. Bana gelip anlatıyorlar, ben de hiç bozmadan bakıyorum.

DALGA GEÇTİĞİMİ SANIYORLAR

'Dalga geçtiğimi sanıyorlar, hala ısrarla bir şey anlatmaya çalışıyorlar. 'İngilizce biliyor musun?', 'Fransızca biliyor musun?' diye soruyorlar. Ben de bilmediğimi söylüyorum, 'Sadece Turkish' diyorum' ifadelerini kullandı.

İZMİT SİMİDİ VAZGEÇİLMEZİM

İzmit simidinin vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Zehra Özdemir, 'Bir İzmitli olarak İzmit simidi vazgeçilmezim. Genelde her zaman çay simit yenir bizde. Bir de İzmit'in pişmaniyesi meşhur ama ben her zaman söylerim, 'Gerçek İzmitliler, İzmit pişmaniyesi yemez' ifadesini kullandı.

Herkes Afrikalı sanıyor! Gerçeği duyan inanamıyor: Kimliğimi soranlar bile oluyor…
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