BioNTech kurucularına ilişkin açılan davanın ilk duruşması iptal edildi

Dünyanın en büyük salgını koronavirüs, milyonlarca vatandaşın ölümüne sebep oldu.Tüm dünyanın mücadele ettiği salgında çeşitli ilaç firmaları tarafından aşı ve tedavi yöntemleri arandı.Bu kapsamda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan ilaçlardan birini de Mainz'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket buldu.Comirnaty isimli korovavirüs aşısını olanlar, aşının “kalıcı yan etkiler ve hasar” bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurdu.Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro tazminat talep etmişti.Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulundu.Öte yandan BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.Bugün mahkeme karşısına çıkacak kurucuların ilk duruşması iptal edildi.Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi.Mahkemenin, bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.