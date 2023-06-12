Başakşehir’deki yangın 37. saatte girdi: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

İstanbul Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada cumartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Ekiplerin günler süren müdahalelerine rağmen yangın 37 saattir kontrol altına alınamadı.Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA da destek verirken ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya gibi malzemelerin yandığı belirtildi.Binanın bazı bölgelerinde yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.