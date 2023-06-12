Başakşehir’deki yangın 37. saatte girdi: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Başakşehir’deki yangın 37. saatte girdi: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
İstanbul Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada cumartesi günü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Ekiplerin günler süren müdahalelerine rağmen yangın 37 saattir kontrol altına alınamadı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA da destek verirken ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.
KARTON VE PLASTİK ÜRÜNLER YANIYOR
Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya gibi malzemelerin yandığı belirtildi.
BİNADA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
Binanın bazı bölgelerinde yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Ekiplerin günler süren müdahalelerine rağmen yangın 37 saattir kontrol altına alınamadı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA da destek verirken ilçe belediyelerden de tankerlerle su takviyesi yapıldı.
KARTON VE PLASTİK ÜRÜNLER YANIYOR
Binanın iç tarafında küçük yanmaların devam ettiği görüldü. İş hanında bulunan karton, plastik, kırtasiye ve mobilya gibi malzemelerin yandığı belirtildi.
BİNADA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ
Binanın bazı bölgelerinde yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi.
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