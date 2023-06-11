Osman Aşkın Bak paylaştı: Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız.' dedi. Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.