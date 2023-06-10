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Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu; 8 kişi tutuklandı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ’nün askeri mahrem ve rehberlik yapılanması ve ByLock kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 8'i tutuklandı.

Ekleme: 10.06.2023 - 14:17 Güncelleme: 10.06.2023 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu; 8 kişi tutuklandıKonya Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Van, Aksaray, Karaman ve Niğde'nin bulunduğu 7 ilde FETÖ'nün askeri mahrem ve rehberlik yapılanması ve Bylock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8'i aktif görevde olmak üzere 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin verdiği bilgiler sonucunda tespit edilen 38 kişinin örgütle irtibatı ilk defa deşifre edildi.

SEÇİM SONRASI FETÖ ÜYELERİ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTEMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonu incelemelerinde özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadaki mesajlaşmalardan örgüt üyelerinin 28 Mayıs seçimleri sonrasında örgütün yeniden güçleneceği ve yurt dışındaki örgüt mensuplarının Türkiye'ye döneceği konusunda birbirlerini motive ettikleri görüldü.

BAZI SINAVLARIN SORULARINI ÇALMIŞLAR

Gözaltına alınan şüphelilerden rehberlik yapılanmasında görev aldığı tespit edilen örgüt mensuplarının bazı sınavların sorularını usulsüzce örgüt üyelerine verdiği ve kamu kurumlarına örgüt mensuplarını yerleştirdikleri ortaya çıktı. Yine gözaltına alınan şüphelilerin sınav sorularını çalarak devlet memuru oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 19 örgüt üyesinin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel yayınlar ve örgüte ait birçok veri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.


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