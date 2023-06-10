CHP’li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 zabıta tutuklandı!

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirdi.CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenledi. Buna göre Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı belirlendi.Akasya adı verilen ve 6 Haziran'da gerçekleşen operasyonda zabıta müdürü Ayhan Aktaş, ruhsat bölümündeki 4 personel ve ruhsat karşılığı rüşvet verdiği iddia edilen fabrika sahiplerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi olmak üzere toplam 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çorlu ilçesinde adliyeye sevk edildi. 15 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken Zabıta müdürü Ayhan Aktaş, personelleri Murat El, Fuat Renksor, Özcan Ateşoğlu ve Ömer Did, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemede, 5 şüpheli, 'Rüşvet almak' suçundan tutuklandı.