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MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle yargılanan 27 sanıktan 22'sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı, 5 sanık hakkındaki karar ise bozuldu.

Ekleme: 1.06.2023 - 12:08 Güncelleme: 1.06.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırları davasında aldığı kararları duyurdu.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince de tamamlandıktan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

Hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili kararını açıkladı.

Kararda, haklarında mahkumiyet hükmü kurulan 22 sanık yönünden yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, iddia ve savunmaların özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı ve vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtildi.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı tespitine yer verilen kararda, "Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, sanıklar ve müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden temyiz itirazlarının esastan reddiyle mahkumiyet hükümleri, beraat kararları ile ceza verilmesine yer olmadığına dair kararların onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yargıtay 5 sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan sanıklar Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'a 15'er, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'e 18'er yıl verilen hapis cezalarıyla ilgili hükmü, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozdu.

Dairenin sanık Ömer Arık'la ilgili kararında, "Sanığın eylemlerinin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde karar verildiği tespit edilerek mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

5 sanığın yargılanması yeniden yapılacak
"Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan ceza verilen sanıklar Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'e ilişkin kararda şunlar kaydedildi:

Sanık Hasan Bektaş ve Mehmet Cevher Koyuncu'nun Adana'da, Mustafa İlhan'ın Hatay'da, Süleyman Gürbüz’ün Adana ve Mersin'de bulunan FETÖ mensubu askeri personellerden sorumlu olarak örgütün askeri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları, sanıkların örgüt içindeki faaliyette bulunduğu bölümler ve görevleri nazara alındığında mevcut haliyle eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu oluşturacağı dikkate alınarak, suç vasfında düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde karar verildiği tespit edilerek mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verilmiştir.

Ceza dairesi, Ömer Arık, Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bozma kararı sonrası 5 sanığın yargılaması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar yapılacak.

Davanın geçmişi
Hatay'ın Kırıkhan ve Adana'nın Ceyhan ilçelerinde Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili FETÖ'nün 11 "sivil imamı"nın da aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27'si 30 Ekim 2020'de 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, 27 sanıktan 5'i tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesince yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Ekim 2020'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, 12 Mart 2022'de Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince tamamlanmıştı. Ceza Dairesince yargılanan 27 sanığa ilk derece mahkemece verilen hapis cezaları hukuka uygun bulunmuştu. Temyiz incelemesi için dava dosyası Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmişti.
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