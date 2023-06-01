Gündüz gizlenip gece ortaya çıkıyor: Yağmur yağdıran böcü olarak biliniyor gören telefona sarılıyor
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde nesli azaldığı için koruma altına alınan lekeli semender görüntülendi. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre nesli azalma riski taşıyan benekli semenderler, genellikle böcek, solucan ve salyangoz gibi canlılarla beslenerek yaşamını sürdürüyor.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan benekli semender görüntülendi.
Yağışlarla birlikte ortaya çıkan Türk semenderi bir süre sonra doğada gözden kayboldu.
'Yağmur yağdıran böcü' olarak da adlandırılan semender kısa sre sonra ortadan kaybolsa da bölge halkına büyük heyecan yaşattı..
TÜRK SEMENDERİNİN ÖZELLİKLERİ
Vücut oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler bulunur.
Vücut oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler bulunur.
Bu lekelerin şekil ve büyüklükleri farklıdır. Kuyuk uzunluğu daima “Baş+Gövde” kısmından daha kısa ve kuyruk, enine kesitte yuvarlaktır. Ventral taraf siyahımsı gri, bazen lekelidir.
Areali; esas olarak Anadolu'dur. Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da bilinir.
Ayrıca güneyde Lübnan dağları istikametinde levanten bölgede İsrail'e ve Doğuda K. İran'a kadar uzanır.
Bu geniş yayılış sahası içinde birçok alt türlere ayrılır.
Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık yerlerde yaşarlar.
Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Bunların biotoplarında derin olmayan suların bulunması, yumurta bırakması için gereklidir.
Gündüzleri gizlenip geceleri ortaya çıkıyor. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve özellikle toprak solucanı teşkil eder.
Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlar ana habitatlarıdır.
Habitat kaybından dolayı tehlikedeki türlerdendir.
Yağışlarla birlikte ortaya çıkan Türk semenderi bir süre sonra doğada gözden kayboldu.
'Yağmur yağdıran böcü' olarak da adlandırılan semender kısa sre sonra ortadan kaybolsa da bölge halkına büyük heyecan yaşattı..
TÜRK SEMENDERİNİN ÖZELLİKLERİ
Vücut oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler bulunur.
Vücut oldukça kalın, parlak siyah zemin rengi üzerinde, dağınık veya şerit halinde sarı, bazen portakal sarısı, ender olarak da kırmızı lekeler bulunur.
Bu lekelerin şekil ve büyüklükleri farklıdır. Kuyuk uzunluğu daima “Baş+Gövde” kısmından daha kısa ve kuyruk, enine kesitte yuvarlaktır. Ventral taraf siyahımsı gri, bazen lekelidir.
Areali; esas olarak Anadolu'dur. Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da bilinir.
Ayrıca güneyde Lübnan dağları istikametinde levanten bölgede İsrail'e ve Doğuda K. İran'a kadar uzanır.
Bu geniş yayılış sahası içinde birçok alt türlere ayrılır.
Tepe ve dağlık yerlerde, nemli ağaç ve ormanlık yerlerde yaşarlar.
Islak toprak ve taşlar altında, ağaç kabukları altında gizlenirler. Bunların biotoplarında derin olmayan suların bulunması, yumurta bırakması için gereklidir.
Gündüzleri gizlenip geceleri ortaya çıkıyor. Besinlerini yumuşak vücutlu böcekler ve özellikle toprak solucanı teşkil eder.
Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlar ana habitatlarıdır.
Habitat kaybından dolayı tehlikedeki türlerdendir.
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