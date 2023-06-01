CHP yandaşı Enver Aysever'den Ekrem İmamoğlu'na: Nezaketsiz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde bozguna uğraması sonrası 'değişim' açıklamaları yaparak CHP Genel Başkanlığına göz diken İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, kendi mahallesinde topa tutuldu. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, İmamoğu'nu 'nezaketsiz' olarak niteleyip, "İmamoğlu, yoldaşlığa yakışmayan şekilde seçimin sabahında ben ben ben diyerek nezaketsizlik yaptı. Kılıçdaroğlu'nu yalandan destekleyenler gerçek yüzünü göstermeye başladı." diye konuştu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini, 28 Mayıs'ta ise ikinci tura kalan seçimlerde cumhurbaşkanını seçti. Sandıktan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan ezici üstünlükle çıkarken, muhalefet kanadı ve Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi haline geldi. Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 300 bin oy fark yiyen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, bu çağrılara cevap alamadı. Cumhurbaşkanı adayı olmak için aylarda propaganda yapan fakat kendisine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ise seçimlerden hemen sonra 'değişim' açıklaması yaparak CHP Genel Başkanlığına göz kırptı.İmamoğlu, bu açıklamaları nedeniyle kendi mahallesinde dahi topa tutuldu. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, İmamoğu'nu 'nezaketsiz' diyerek hedef aldı.Yaptığı canlı yayında İmamoğlu'na yüklenen Aysever, 'İmamoğlu, yoldaşlığa yakışmayan şekilde seçimin sabahında ben ben ben diyerek nezaketsizlik yaptı.' diye konuştu.İmamoğlu'nun beslediği medyanın CHP Genel Başkanlığı için harekete geçtiğini belirten Aysever, 'Beslediği medya da düğmeye bastı ve Ekrem beyi işaret etmeyi başladı. Kılıçdaroğlu'nu yalandan destekleyenler gerçek yüzünü göstermeye başladı.' ifadelerini kullandı.