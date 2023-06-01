8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir

8'li koalisyon masası iki hafta arayla yaşadığı iki seçim hezimetinden sonra dağıldı. Dağılmayı İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı bitmiştir sözleriyle duyurdu.CHP ve İYİ Parti önderliğinde kurulan ve daha sonra 8'li koalisyon masasına dönen millet ittifakı, yaşadıkları seçim hezimetinin ardından darmadağın oldu.İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttfakı'nın bittiğini açıkladı.Poyraz şu ifadeleri kullandı:'Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir.Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir.'