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Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Bolu'da beklediği ilgiyi görmedi: Alan boş kaldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü durağı Bolu oldu. Vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun mitinginde alan boş kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Bolu'da beklediği ilgiyi görmedi: Alan boş kaldı
Ekleme: 9.05.2023 - 16:48 Güncelleme: 9.05.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Bolu'da beklediği ilgiyi görmedi: Alan boş kaldı
Türkiye'de seçim heyecanı hakim...

5 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi heyecanla takip ediyor.

Siyasi isimlerde seçime sayılı günler kala son mitinglerini düzenliyor.

Bu kapsamda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu'ya gitti.

Kalabalık kameralara yansıdı
2019 yılında yapılan seçimlerde belediyeyi CHP'nin kazandığı Bolu'da, CHP'nin mitingi kameralara yansıdı.

Günler öncesinden yapılan çağrılara rağmen CHP'nin kapattığı alan boş kaldı.

Vatandaş ilgi göstermedi
Çekilen görüntülerde, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken, sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.

İmamoğlu Konya'nın ardından Bolu'da da dinlenmedi
Dün gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Ekrem İmamoğlu ise durumun bir benzerini daha yaşadı.

Büyük provakasyonun yaşandığı Erzurum'un ardından dün Konya'da beklediği kalabalığı toplayamayan İmamoğlu, Bolu'da da küçük bir topluluğa hitap etti.
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