Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi: Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur!

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi geldi. Erdoğan, 'Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' derken, temmuzda memur zammı için enflasyon farkı yanında refah payı artışı yapılacağını açıkladı.700 bini aşkın kamu işçisi için yüzde 45'lik büyük zammı ve 15 bin TL taban ücreti müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memurlar için geldi. Memura ek zam geliyor. Temmuzda memur zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler Ocak 2023 dönemnide asgari ücret, emekli-memur zammı için olurken arada dönemde ise en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Temmuz 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yüzde 30'luk ara zam ile asgari ücreti 5500 TL'ye yükseltti. Bir önceki dönemde de asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. İşçinin yanında işveren de korundu. Ocak 2022'den Ocak 2023'e asgari ücret yüzde 100 artış kaydederek enflasyon rakamlarının çok üzerinde gerçekleştiOcak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi.SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.