  • USD: 19,54 - 19,57
  • EURO: 21,35 - 21,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi: Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur!

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi ve büyük zammı müjdeleyen açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memur zammı için geldi. Memura ek zam geliyor. Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur." diye konuştu. İşte memur zammı için detaylar...

Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi: Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur!
Ekleme: 9.05.2023 - 14:29 Güncelleme: 9.05.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi: Haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur!
Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi açıklamasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi geldi. Erdoğan, 'Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' derken, temmuzda memur zammı için enflasyon farkı yanında refah payı artışı yapılacağını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA EK ZAM MÜJDESİ

700 bini aşkın kamu işçisi için yüzde 45'lik büyük zammı ve 15 bin TL taban ücreti müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir müjde de memurlar için geldi. Memura ek zam geliyor. Temmuzda memur zammı enflasyon farkı ve refah payı ile belirlenecek.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.

TÜRKİYE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRİYOR

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istedi. İlk düzenlemeler Ocak 2023 dönemnide asgari ücret, emekli-memur zammı için olurken arada dönemde ise en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

ASGARİ ÜCRET ÇİFTE REKOR KIRDI

Asgari ücret Ocak 2023 döneminde yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükselerek TL bazlı rekor kırdı. Dönemin kuruyla asgari ücret 455 dolar bandını aşarak bir rekor da döviz bazlı kırdı. Temmuz 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanarak yüzde 30'luk ara zam ile asgari ücreti 5500 TL'ye yükseltti. Bir önceki dönemde de asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırıldı. İşçinin yanında işveren de korundu. Ocak 2022'den Ocak 2023'e asgari ücret yüzde 100 artış kaydederek enflasyon rakamlarının çok üzerinde gerçekleşti

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI

Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi ve 15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM

Ocak döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı refah payı hariç yüzde 15,40 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 16,48 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tıpkı asgari ücret 2023'te olduğu gibi emekli ve memur zammı için de refah payı verileceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zammı Ocak 2023 döneminde yüzde 30'a yükseltildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 14,6 memur ve memur emeklisi ise yüzde 13,52 ek zam almış oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEMMUZ DÖNEMİN İÇİN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kandil’de Kemal Kılıçdaroğlu seferberliği! Elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları
Rusya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama! Kremlin: Seçimlere müdahale iddialarını şiddetle reddediyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine teröristler el ovuşturuyor! Hepsi Türkiye aleyhine
İngiliz basını Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Kaybederse dünya sevinecek
CHP'nin adayından skandal sözler: Karadenizlilerin yüzde 5'i PKK'dan beter
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan HDP itirafı: Önemli ilişkilerimiz var, merkez parti olacaklar
CHP'liler parayla miting alanlarını dolduruyorlar!
ABD merkezli Al Monitor: Kılıçdaroğlu'nun kazanması Washington için önemli
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma
The Economist art arda tuşlara basıyor! 20 paylaşım yaptı: Bay Kemal'in skandallarını fark etmeden gözler önüne serdi
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde sektere tecavüz skandalı! ‘Artık dayanacak gücüm kalmadı’
Dünyada ilk! Yerli füze ÇAKIR, Akıncı TİHA’dan atıldı
Bakan Akar'dan son dakika 'tahıl anlaşması' açıklamaları!
Hatay'da yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin son hali
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız
CHP'li Mansur Yavaş'tan canlı yayında skandal sözler: Terörist başı için 'Apo Bey' dedi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine' ilişkin açıklama: Adli tahkikat başlatıldı
Akşener'in HDP ile pazarlığı gizleme telaşı: Tüm itiraflara rağmen 'Kılıçdaroğlu'ndan talepleri yok' dedi
TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

TikTok için bir ülkeden daha yasak kararı!

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

13 il için sarı kodlu uyarı! Bugün hava nasıl olacak?

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

Kız Kulesi ışık ve lazer şovuyla açıldı

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

İstanbul-Antalya hızlı tren hattı 7 şehirden geçecek! Seyahat süresi 4,5 saate düşecek

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .

Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu .