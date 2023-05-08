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AK Partili Özcan'dan Yavaş'a sert miting tepkisi... 'Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak'

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyoana oy toplamak için şehir şehir gezen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert tepki gösterdi. Yavaş'ın Ankara'yı kaderine terk etmiş durumda bıraktığını belirten Özcan, “Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak” dedi.

AK Partili Özcan'dan Yavaş'a sert miting tepkisi... 'Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak'
Ekleme: 8.05.2023 - 15:20 Güncelleme: 8.05.2023 - 15:21 / Editör: Ozge Selin
AK Partili Özcan'dan Yavaş'a sert miting tepkisi... 'Gezmeyi bırak, Ankara'ya bak'
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan bir açıklama yaparak Millet İttifakı'nın mtinglerinde yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Özcan açıklamasında, "4 yıldır liyakatsiz yönetim yüzünden perişan olan Ankaralı vatandaşlar, çalışmayan metrolar, en küçük yağmurda yaşanan su baskınları, mazgallardan gelen kötü kokular yüzünden isyan etmeye başladı" şeklinde konuştu. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı Perişan, Mansur Yavaş nerede" ifadelerini kullandı.

Özcan, Yavaş'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankara'ya 58 km metro sözü verdiğini ancak mevcut metro hatlarına bile doğru düzgün sahip çıkamadığını kaydetti. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" hayalleri uğruna Ankara'yı sefalete sürüklediğini ifade eden Özcan, "Bakımsızlıktan ve ilgisizlikten Ankara'nın her gün başka bir yerinde sorunlar patlak verirken Yavaş, şehir şehir dolaşıp zillet ittifakı için seçimlerde oy toplamanın peşinde" diye tepki gösterdi.

"YAVAŞ'IN MİTİNG MİTİNG GEZMEYİ BIRAKIP GÖREVİNİN BAŞINA DÖNMESİ GEREKİYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medyadan, arızalanan metrodan inip işine gücüne yetişmeye çalışan vatandaşların videosunu paylaşarak, "Metro yine arıza yapmış. Ankaralı perişan. Peki, Mansur Yavaş nerede? Selo'ya özgürlük verebilmek, İHA'ları bitirebilmek ve eliyle kalp yapabilmek için şehir şehir geziyor. 4 yıldır Ankara'yı 6 milyon nüfuslu Ankara'yı yönetemeyen vasıfsızlar 85 milyonluk Türkiye'nin yönetmek için aday oluyorlar. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayalleri kuran ABB Başkanı Yavaş, sen önce Ankara'nın sorunlarını çöz. Ankara'ya tek bir çivi çakmayanlar yapılanlara da sahip çıkmıyor. Türkiye'nin başkenti Ankara ve Ankaralı vatandaşlarımız bu çileyi hak etmiyor. Yavaş'ın acilen miting miting gezmeyi bırakıp görevinin başına dönmesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.
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