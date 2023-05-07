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Şanlıurfa'da kahreden kaza: 4 çocuktan sonra annenin de cesedi bulundu

Akraba ziyareti dönüşünde kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeşin cenazesinin çıkarıldığı kazada, kaybolan annenin de cansız bedenine ulaşıldı… 1 yaşındaki bebeği arama çalışmaları ise devam ediyor.

Ekleme: 7.05.2023 - 12:33 Güncelleme: 7.05.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da kahreden kaza: 4 çocuktan sonra annenin de cesedi bulunduŞanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Yedikuyu Mahallesi'nde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Çetin Ailesi, dönüş yolunda korkunç bir kazaya kurban gitti…

Dün saat 21.30 sıralarında aile fertlerinin içerisinde bulunduğu Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 15'inci kilometresindeki Ulubağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

4 minik bedenin cansız bedenine ulaşıldı

Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken; bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki anne ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı.

Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaştı ve aracı vinçle sudan çıkardı. Araçta İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da kahreden kaza: 4 çocuktan sonra annenin de cesedi bulundu

Anne de bulundu

Akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin ise aramalara rağmen bulunamadı. Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çetin Ailesi'nin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı.

1 yaşındaki bebek aranıyor

Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin'in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

Şanlıurfa'da kahreden kaza: 4 çocuktan sonra annenin de cesedi bulundu
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