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30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

Bosna Hersek'in güneyindeki tarihi Mostar Köprüsü'nün 1993'teki yıkılma anına ait, bu zamana kadar kamuoyuna gösterilmeyen görüntüler ilk kez paylaşıldı. Yapılan yazılı açıklama, Hırvat birliklerinin köprünün yıkılma anını kayıt altına aldığı belirtilirken, "Görüntüde Hırvat birliklerinin köprünün en hassas noktalarını nasıl hedef aldıkları gözler önüne seriliyor." ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 7.05.2023 - 12:26 Güncelleme: 7.05.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler
Bosna-Hersek'teki savaşın en unutulmaz izlerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü'nün 30 yıl önceki yıkılma anına ait yeni görüntü paylaşıldı.

Mostar Askerleri Birliği (JOB) ve Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezinin ilk kez paylaştığı kayıtta, Bosna Hersek'teki savaş zamanında yıkılan Mostar Köprüsü'nün, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerinin konuşlandığı taraftan çekilmiş görüntüleri kamuoyuna gösterildi.

Yapılan yazılı açıklama, Hırvat birliklerinin köprünün yıkılma anını kayıt altına aldığı belirtilirken, 'Görüntüde Hırvat birliklerinin köprünün en hassas noktalarını nasıl hedef aldıkları gözler önüne seriliyor.' ifadelerine yer verildi.

Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü Safet Orucevic de kayıtlara tesadüfen ulaştıklarını söyleyerek, 'Çatışma ve savaş kelimelerini çok kolay kullanabilenler görüntüyü mutlaka izlemeli ve Bosna Hersek ile Mostar'ın neler yaşadıklarını görmeli.' dedi.

Bu arada, Mostar yakınlarındaki Hum tepesine konuşlanmış Hırvat askerler tarafından çekilen görüntüde, Mostar Köprüsü'ne yapılan isabetli atışların ardından askerlerin kutlama ve Boşnaklara hakaret söylemleri duyuluyor.

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler

TARİHİ KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLMİŞTİ

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Mostar Köprüsü, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edildi.

Savaşta HVO'ya bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı.

Asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bu köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri olurken birçok ülke bu yapılana sessiz kalmadı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli bir törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.​​​​​​​

30 yıl sonra ifşa oldu: Sır gibi saklanıyordu işte dehşete düşüren görüntüler
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