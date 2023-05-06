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Beyaz Gazete
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MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 3 terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülmenin sürdüğünü belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristin teslim olduğunu söyledi.

Ekleme: 6.05.2023 - 21:26 Güncelleme: 6.05.2023 - 21:27 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçış sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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